يهرب من المحكمة فور صدور الحكم عليه (فيديو)

أظهر فيديو سجلته كاميرات مراقبة رجلًا يهرب من محكمة في ولاية ميشيغان الأمريكية، بعد الحكم عليه بالسجن 90 يومًا.

وحكمت المحكمة بالسجن 90 يومًا على جيسون ميندوزا (33 عامًا) بسبب الاحتيال وسوء السلوك، ولكنه ورط نفسه في مشكلة أكبر عندما قرر الفرار.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يظهر الفيديو لحظة فرار“جيسون من قاعة محكمة بعد الحكم عليه، صباح الثلاثاء الماضي، قبل أن يتم احتجازه.

وفي البداية يمكن رؤية جيسون يأخذ خطوات صغيرة باتجاه الباب، وهو يتظاهر بأنه يحتاج لإحضار شيء ما من الخارج، قبل أن تلاحظ القاضية ما يحدث وتأمر الحاجب باحتجازه.

وهرع جيسون إلى الخارج، حيث رصدته كاميرا أخرى على رصيف قاعة المحكمة وهو يركض عبر الطريق ونحو الغابة.

ولحسن الحظ، تم القبض على جيسون بعد 10 دقائق أمام مكتب شريف مقاطعة أوكلاند، قبل نقله إلى سجن مقاطعة أوكلاند.

والآن يواجه جيسون عقوبة سجن قد تصل إلى سنوات بعد محاولة الفرار البائسة، حيث سيتم اتهامه بالهرب من الاحتجاز القانوني ومقاومة وعرقلة ضابط الشرطة.