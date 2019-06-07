فتح التحقيق في عرض راقص نظمته أمانة مكة المكرمة بالسعودية (فيديو)

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، أنها فتحت تحقيقاً بعد تنظيم عرض شمل رقصات ”هيب هوب“ خلال فعالية احتفالية بعيد الفطر المبارك.

وأصدرت الأمانة بياناً نشرته عبر ”تويتر“ قالت فيه: ”بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي تضمن مشاركة أحد الفرق الفنية في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ والتي قدمت عرضًا بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد.. عليه نوضح للعموم أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنوع العروض والفقرات الترفيهية في احتفالات عيد الفطر المبارك وإسعاد جميع شرائح المجتمع انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة وبما لا يتعارض مع قدسية مكة المكرمة“.

وأضاف البيان: ”حيث إن الجهة القائمة على اختيار فقرات الحفل لم توفق في اختيار هذه الفقرة على الرغم من تأكيدنا إخراج احتفالات عيد الفطر المبارك في العاصمة المقدسة بما يليق بقدسيتها ومكانتها“.

وتابع البيان: ”بناء على ذلك فقد أصدر معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات وعضوية مدير عام المتابعة ومدير عام الإدارة القانونية للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على هذه الاحتفالات وتحديد المسؤولية ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً“.