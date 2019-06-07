فتح التحقيق في عرض راقص نظمته أمانة مكة المكرمة بالسعودية (فيديو)

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، أنها فتحت تحقيقاً بعد تنظيم عرض شمل رقصات ”هيب هوب“ خلال فعالية احتفالية بعيد الفطر المبارك.
وأصدرت الأمانة بياناً نشرته عبر ”تويتر“ قالت فيه: ”بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي تضمن مشاركة أحد الفرق الفنية في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ والتي قدمت عرضًا بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد.. عليه نوضح للعموم أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنوع العروض والفقرات الترفيهية في احتفالات عيد الفطر المبارك وإسعاد جميع شرائح المجتمع انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة وبما لا يتعارض مع قدسية مكة المكرمة“.
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أمانة مكة تعلق على فيديو رقصة ”الهيب هوب“ في المدينة المقدسة . علقت الأمانة مكة المكرمة في السعودية على الفيديو المتداول لأداء رقصة ”هيب هوب“ بمقر الأمانة بالعاصمة المقدسة؛ في إطار احتفالات العيد، والذي اثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المتحدث باسم أمانة مكة، بحسب ما نقل موقع سبق المحلي، إن ما تم تقديمه من خلال الفرقة، هو عمل إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد، وبزي محتشم، وليس فيه مخالفات. وذكر المتحدث: ”إنه في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول لعيد الفطر المبارك، كان الهدف منه معايدة موظفي الأمانة وعلى رأسهم الأمين لأهالي مكة المكرمة والاحتفال معهم بفرحة العيد، وقد حضر الاحتفال عدد كبير من موظفي الأمانة يتقدمهم الأمين والوكلاء ومديرو العموم، كما حضر عدد من الأهالي والأعيان وبعض العائلات مع أطفالهم، وتبادل الجميع السلام والتهاني في جو جميل ورائع“. وأضاف أنه ”خلال الحفل قدمنا فقرات متنوعة من الألوان التراثية والأهازيج الشعبية المعروفة في المملكة، وهي (المجس – الخبيتي – المجرور – المزمار – العرضة السعودية) والفن الحديث الذي قدمته فرقة ”هوانا“ الفرقة المعروفة في المنطقة الغربية، وهذا ليس أول عمل لها في مكة المكرمة، فقد سبق وظهرت في احتفالات عديدة“. مطالبات بالتحقيق في المقابل، توّعد نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة، فهد الروقي، في تصريح لموقع ”سبق“ المحلي، بأن المجلس سيرفع للمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمطالبة بلجنة للتحقيق فيما أسماه بالإسقاطات، على حد قوله. وأشار ”الروقي“ إلى أن العرض لا يمتّ للموروث الشعبي وثقافتنا في السعودية، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقيم فيها الأمانة مثل هذه الفرق الغنائية. يأتي هذا في الوقت الذي أثار فيه مقطع فيديو لجانب من احتفالات أمانة العاصمة المقدسة، بمقرها بمكة؛ استياء وتذمّرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #مكة_المكرمة #مكة_الآن #الهيب_هوب #رقصة #رقص #hip_hop
وأضاف البيان: ”حيث إن الجهة القائمة على اختيار فقرات الحفل لم توفق في اختيار هذه الفقرة على الرغم من تأكيدنا إخراج احتفالات عيد الفطر المبارك في العاصمة المقدسة بما يليق بقدسيتها ومكانتها“.
وتابع البيان: ”بناء على ذلك فقد أصدر معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات وعضوية مدير عام المتابعة ومدير عام الإدارة القانونية للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على هذه الاحتفالات وتحديد المسؤولية ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً“.
بـ #الصور
فقرات متنوعة تضمنت حفل معايدة معالي أمين العاصمة المقدسة
المهندس . محمد القويحص
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— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) June 4, 2019