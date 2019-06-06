فلسطيني يقتل عمه ويصيب والده بجراح

أقدم شاب فلسطيني، مساء الخميس، على قتل عمه وإصابة والده بجراح، غرب محافظة سلفيت في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب الفلسطيني تعارك مع عمه وأبيه بسبب مشاكل عائلية، انتهت بمقتل العم وإصابة الوالد.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي زريقات“إن شابًا قام بقتل عمه البالغ من العمر 65 عامًا، وإصابة والده بجراح مختلفة في بلدة الزاوية غرب سلفيت“.

وأكد زريقات أن أفراد البحث الجنائي والشرطة قاموا بإلقاء القبض على الشاب، وتمت مباشرة عمليات التحقيق للوقوف على ملابسات جريمة القتل.

في ذات السياق، أفاد زريقات، أن الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة في رام الله، فتحتا تحقيقًا في ظروف وفاة فتاة (19 عامًا) عُثر عليها متوفاة داخل منزل والدها في حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وتابع زريقات، أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وإحالته للطب العدلي للتشريح.