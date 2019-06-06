مقتل شخص إثر تفجير استهدف مهرجانًا فنيًا للطفلة ماريا قحطان في عدن

ذكرت تقارير إعلامية يمنية، مساء الخميس، أن مجهولين فجّروا قنبلة يدوية في مهرجان فني للفنانة الصغيرة ماريا قحطان في مدينة عدن، مشيرة إلى سقوط قتيل وجرح آخرين.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة ”عدن الغد“ المحلي، فإن حادثة الانفجار أسفرت عن مقتل طفل وإصابة عدد من الأسر، التي كانت متواجدة في مكان العرض على ملعب نادي المنصورة في عدن.

ونوَّه الموقع، نقلًا عمّا وصفه بشاهد عيان، إلى أن المجهولين رموا القنبلة من خلف سور الملعب، وأن الطفل الذي قُتل في التفجير في الـ 14 من عمره.

إلى ذلك، سادت حالة من الخوف والهلع بين الأسر المشاركة في الحفل وسط تزاحم شديد للهروب من الملعب.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي بشأن الحادثة، ولكن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تداولوا خبر الهجوم على نطاق واسع.