وصفت بأسوأ جريمة.. عقوبة قاسية لممرض قتل 85 مريضًا‎

قضت محكمة، اليوم الخميس، بسجن ممرض سابق مدى الحياة بعد إدانته بقتل 85 من مرضاه في أسوأ جريمة قتل من هذا النوع في تاريخ ألمانيا بعد الحرب.

وعلمت المحكمة الواقعة في أولدنبرغ أن الممرض ويُدعى نيلس هويجل كان يحقن الناس بعقاقير قاتلة ثم يلعب دور البطل بالتظاهر أنه يحاول إنقاذهم.

وذكرت مجلة ”دير شبيغل“ أن القاضي سيباستيان بيوهرمان خاطب القاتل قائلًا: ”من المستحيل استيعاب جرائمك، العقل البشري يجد صعوبة في استيعاب هذا الحجم الهائل لتلك الجرائم“.

وأصدر هويجل بيانًا في المحكمة يوم الأربعاء اعتذر فيه لأقارب الضحايا وطلب منهم الصفح.

واتهم بقتل 100 شخص بين عامي 2000 و2005 اعترف بقتل 43 منهم ونفى قتل الباقين.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إنه تمت تبرئة ساحته من 15 تهمة.

وكان هويجل قد أُدين بالفعل في جريمتي قتل وصدر ضده حكم في عام 2015.

ومنعته المحكمة من ممارسة التمريض مدى الحياة.

ووفقًا للقانون الألماني من الممكن إطلاق سراحه بعد 15 عامًا، لكن في بعض الحالات ينفذ حكم السجن المؤبد كاملًا.