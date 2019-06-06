السعودية.. الحكم على ”متحرش القصيبي“

أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في المملكة العربية السعودية حكمًا بالسجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 ريال (1350 دولارًا) ضد شاب ظهر في مقطع وهو يتحرش بفتاة.

وحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن المحكمة أدانت المتهم في الواقعة المعروف إعلاميًّا بـ“متحرش القصيبي“، حين ظهر المعني وهو يتحرش بفتاة داخل مركبتها قرب أحد المقاهي، في حادثة أثارت الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وأظهر مقطع فيديو للحادث تم تداوله نشطاء، الشابَ وهو يقول للفتاة: ”انزلي أنا ابيك (أريدك)“ وهددها إذا لم تفتح له باب المركبة، بينما كانت تصور تصرفاته بهاتفها المحمول.

وإثر الضجة التي أثارتها الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتقلت شرطة المنطقة الشرقية الشاب، وهو في العقد الثالث، ثم أحالته إلى القضاء.