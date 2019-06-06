السعودية.. الحكم على ”متحرش القصيبي“

أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في المملكة العربية السعودية حكمًا بالسجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 ريال (1350 دولارًا) ضد شاب ظهر في مقطع وهو يتحرش بفتاة.
وحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن المحكمة أدانت المتهم في الواقعة المعروف إعلاميًّا بـ“متحرش القصيبي“، حين ظهر المعني وهو يتحرش بفتاة داخل مركبتها قرب أحد المقاهي، في حادثة أثارت الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.
وأظهر مقطع فيديو للحادث تم تداوله نشطاء، الشابَ وهو يقول للفتاة: ”انزلي أنا ابيك (أريدك)“ وهددها إذا لم تفتح له باب المركبة، بينما كانت تصور تصرفاته بهاتفها المحمول.
وإثر الضجة التي أثارتها الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتقلت شرطة المنطقة الشرقية الشاب، وهو في العقد الثالث، ثم أحالته إلى القضاء.
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أشعلت حادثة تحرش جديدة في السعودية ، غضبًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تداول مقطع فيديو صورته فتيات داخل سيارة إحداهن لمتحرش يحاول الدخول إليهن داخل السيارة. . ويظهر في الفيديو الذي يقول نشطاء سعوديون إنه صُوِرَ في قرية القصيبي بمحافظة الخبر شرق المملكة، وهي منطقة تجارية معروفة بشوارعها ومتاجرها ومطاعمها وفنادقها، الشاب وهو يطرق نافذة السيارة على الفتيات ويخرج لسانه في حركات تحرش كما يبدو. . ووفقًا لنشطاء سعوديون علّقوا على المقطع المتداول، فإن الشاب هدد الفتيات مالم يفتحن له باب السيارة، وهو ما لم يتم، إذ بقيت الفتيات داخل سيارتهن بينما وثقت إحداهن ما قام به المتحرش. . ووجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بسرعة القبض على الشاب المتحرش الذي ظهر في مقطع الفيديو. . #إرم_نيوز #الخبر #متحرش_القصيبي #القصيبي #السعودية #تحرش #مواقع_التواصل #نشطاء #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends#ksa#saudiarabia