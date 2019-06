السعودية.. الحكم على ”متحرش القصيبي“

View this post on Instagram

أشعلت حادثة تحرش جديدة في السعودية ، غضبًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تداول مقطع فيديو صورته فتيات داخل سيارة إحداهن لمتحرش يحاول الدخول إليهن داخل السيارة. . ويظهر في الفيديو الذي يقول نشطاء سعوديون إنه صُوِرَ في قرية القصيبي بمحافظة الخبر شرق المملكة، وهي منطقة تجارية معروفة بشوارعها ومتاجرها ومطاعمها وفنادقها، الشاب وهو يطرق نافذة السيارة على الفتيات ويخرج لسانه في حركات تحرش كما يبدو. . ووفقًا لنشطاء سعوديون علّقوا على المقطع المتداول، فإن الشاب هدد الفتيات مالم يفتحن له باب السيارة، وهو ما لم يتم، إذ بقيت الفتيات داخل سيارتهن بينما وثقت إحداهن ما قام به المتحرش. . ووجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بسرعة القبض على الشاب المتحرش الذي ظهر في مقطع الفيديو. . #إرم_نيوز #الخبر #متحرش_القصيبي #القصيبي #السعودية #تحرش #مواقع_التواصل #نشطاء #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends#ksa#saudiarabia