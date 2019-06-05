أردني يطعن شقيقته أول أيام عيد الفطر

طعن شاب شقيقته باستخدام آلة حادة، صباح اليوم الأربعاء، داخل منزلهما في الضواحي الشرقية للعاصمة الأردنية عمّان، وذلك بسبب اتصالها مع واحد من أخوالها لتهنئته بأول أيام عيد الفطر.

وبحسب موقع “سيدر نيوز” الإلكتروني، فإن الشابة نُقلت إلى المستشفى، حيث وصُفت حالتها بالخطرة، وخضعت مباشرة لعملية جراحية، بينما اعتقلت الشرطة الأردنية شقيقها.

وفي تفاصيل الحادثة، نقلًا عن عائلتهما، كان الشاب قد حذر شقيقته من التواصل مع أعمامها وأخوالها، والسلام عليهم عندما يزوروهما في العيد.

ولكن شقيقته اتصلت بالهاتف مع خالها، ليعاقبها شقيقها بالاعتداء عليها طعنًا بآلة حادة.