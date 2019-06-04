إصابة رجل أمن أردني بعيار ناري أثناء مطاردة مجموعة من المسلحين‎‎

أصيب رجل أمن أردني مساء الثلاثاء بعيار ناري في أسفل قدمه أثناء عملية مطاردة أمنية لمجموعة من المسلحين في منطقة الرويشد شمال شرق الأردن.

وقال بيان أمني أصدره الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية مساء يوم الثلاثاء ”إن قوة أمنية تابعة لمركز أمن الرويشد اشتبهت باحد الاشخاص الذي لاذ بالفرار عند محاولة القبض عليه“.

وأضاف البيان أنه وبعد فشل عملية القبض على المشتبه به قامت مجموعة من المسلحين باطلاق عيارات نارية بالهواء بالقرب من المركز الأمني في الرويشد التابع لمحافظة المفرق.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية قامت على الفور بمطاردتهم للقبض عليهم، موضحا أنه اثناء ذلك خرجت رصاصة عن طريق الخطأ من سلاح أحد أفراد القوة المشاركة بالواجب لتصيبه أسفل القدم واسعف لتلقي العلاج.

وأكد البيان الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل عملية البحث عن الأشخاص المسلحين لاستكمال التحقيقات في الحادثة ومعرفة ملابساتها.