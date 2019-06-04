القبض على سعوديين أطلقا النار على سيارة ومنزل بالرياض (فيديو)

ألقت الشرطة السعودية القبض على شخصين سعوديين أطلقا النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة قربه في ”حي الربوة“ بالعاصمة الرياض.

وظهر شاب في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحًا رشاشًا ويطلق النار منه تجاه أحد المنازل على أنغام أغنية شعبية.

#شرطة_الرياض : القبض على مطلقي النار على منزل ومركبة بحي الربوةhttps://t.co/beBkWmdgDh pic.twitter.com/27I4Ahngn7 — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) June 4, 2019

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين اثنين بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة في مدينة الرياض.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، مشددًا على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.