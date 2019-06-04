القبض على سعوديين أطلقا النار على سيارة ومنزل بالرياض (فيديو)

القبض على سعوديين أطلقا النار على سيارة ومنزل بالرياض (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت الشرطة السعودية القبض على شخصين سعوديين أطلقا النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة قربه في ”حي الربوة“ بالعاصمة الرياض.

وظهر شاب في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحًا رشاشًا ويطلق النار منه تجاه أحد المنازل على أنغام أغنية شعبية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين اثنين بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة في مدينة الرياض.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، مشددًا على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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