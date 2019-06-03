الكويت.. حقيبة في مصلى للنساء تثير الشبهات

أثارت حقيبة نسائية داخل مصلى في منطقة الدوحة في الكويت، الشبهات حول محتويات الحقيبة ليتم إبلاغ وزارة الداخلية بالاشتباه بوجود متفجرات داخلها .

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها في ”تويتر“، أن ”بلاغاً ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود شنطة مشتبه بها داخل مصلى النساء بمسجد الشطي بمنطقة الدوحة ”.

وأضاف البيان أن ”رجال الأمن انتقلوا على الفور الى موقع البلاغ وتم إبلاغ إدارة المتفجرات التي حضرت على الفور وتم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على شيء“.

وأوضح البيان أنه ”تم عمل محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اتجاه المبلغ“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ عن مصدر أمني أن ”رجال الأمن انتقلوا إلى المصلى المقصود فور ورود البلاغ ولكن المرأة التي كانت تحمل الحقيبة تمكنت من الهرب قبل وصولهم، وتم تفتيش المسجد بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية ولم يتم العثور على أي شيء نهائياً“.