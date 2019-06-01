تقرير: 30% من شرطيات بريطانيا يتعرضن للتحرش الجنسي من زملائهن

كشف تقرير صادم، أن واحدة من كل 3 شرطيات في بريطانيا يتعرضن للتحرش الجنسي من قِبل زملائهن الرجال في العمل.

وقال ”ميك فولر“ مفوض شرطة ”نيو ساوث ويلز“ إنه من الضروري إجراء إصلاحات شاملة بعد ظهور نتائج التحقيق الذي أجرته ”إليزابيث بروديريك“ مفوضة التمييز الجنسي السابقة.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أعرب ”فولر“ عن شعوره بالإحراج مما كشفته نتائج التقرير، والذي كشف عن وجود شكاوى من 20 شرطية و12 شرطيًا تعرضوا لمحاولة أو اعتداء جنسي فعلي خلال السنوات الخمس الأخيرة أثناء العمل.

وأكد ”فولر“ إن الشرطة تهدف إلى حماية الضحايا وهناك العديد من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإزالة المجرمين من صفوف الشرطة.

وكشف التقرير، الذي شمل الآلاف من ضباط نيو ساوث ويلز، أن النساء يتعرضن للتمييز عند التقدم لشغل مناصب عُليا، حيث ذكرت كثيرات أن أخذ إجازة وضع يؤثر على القرار النهائي ويؤدي في كثير من الأحيان لاختيار زملائهن الذكور لشغل هذه المناصب.

كما كان هناك انخفاض حاد بنسبة 5% في عدد النساء اللائي يتقدمن بطلب للحصول على ترقية إلى رتبة رقيب.

وقالت ”بروديريك“: ”تنظر الشرطية التي تسعى للترقية ولا ترى العديد من النساء في المناصب العليا، وإذا لم تتمكن من رؤية شخص يقوم بذلك بنجاح، يصعب عليها تصور نفسها في ذلك المنصب“.

وأشار ”فولر“ إلى أن الشرطة ستحتاج إلى توفير ظروف عمل أكثر مرونة لضمان وجود الضابطات بقوة في صفوفها.

وتدعم الشرطة حاليًا تطبيق 30 توصية قدمتها ”بروديريك“ لإصلاح الأوضاع، والتي تشمل تكوين وحدة لمكافحة التحرش الجنسي للنظر في الشكاوى المقدمة من خلال الرسائل النصية أو الاتصال أو البريد الإلكتروني، فضلًا عن تقديم جلسات المشورة الخاصة بكيفية التعامل مع هذه المسألة.