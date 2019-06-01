أمريكي ينتحل شخصية أمير سعودي ويسرق 8 ملايين دولار (فيديو)

حُكم بالسجن 18 عامًا الجمعة، ضد أمريكي بتهمة انتحال شخصية الأمير السعودي سلطان بن خالد آل سعود، من أجل خداع مستثمرين.

وبحسب تقارير إخبارية، ”أصدرت محكمة في مدينة ميامي حكمًا بالسجن على أنتوني غيغناك، حيث أدين بسرقة حوالي ثمانية ملايين دولار“، عبر انتحال شخصية الأمير السعودي.

وبحسب المصادر ”قام غيغناك بتأجير شقة في جزيرة ساوث فلوريدا الفارهة، وعاش حياة مترفة كي يتمكن من اصطياد ضحاياه“.

واتهم غيغناك أثناء جلسة النطق بالحكم ضده أشخاصًا آخرين بالتورط في القضية إلى جانبه، قائلا إنه: ”كان من المفترض أن توجه الاتهامات إليهم أيضا“.