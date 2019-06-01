إيران تعتقل دبلوماسيين أوروبيين بسبب المشاركة في حفلة مختلطة‎

قالت وكالة أنباء“ تسنيم“ الإيرانية، اليوم السبت، إن السلطات الأمنية اعتقلت اثنين من الدبلوماسيين الأوروبيين؛ بسبب مشاركتهم في حفلة مختلطة، مساء يوم الجمعة، وتم الإفراج عنهما بعد التعرف عليهما وأخذ معلومات منهما.

ونقلت الوكالة بحسب مصادر أمنية خاصة، أن ”المعتقلين الدبلوماسيين أحدهما بريطاني وآخر هولندي، وتم القبض عليهما فجر يوم الجمعة، في حفل مختلط بالعاصمة طهران“، مضيفة أنه ”تم إطلاق سراح الدبلوماسيين بعد تسليمهما إلى شرطة الأمن“.

وقالت المصادر الإيرانية، إن ”الحفل المختلط بين الرجال والنساء حضره عدد كبير من النساء وأقيم في حي (ولنجك) شمال طهران”.