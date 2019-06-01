الإمارات.. أنقذها من الاستغلال الجنسي فعوقب بالسجن 3 سنوات

حاول شاب آسيوي (29 عامًا) إنقاذ طفلة (13 عامًا) من الدعارة، لكنه سقط في يد الشرطة، وأحيل إلى محكمة الجنايات في دولة الإمارات، التي أدانته بتهمة هتك عرض طفلة بالإكراه، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وتبين للشرطة عقب تقدم الشاب ببلاغ يفيد بوجود طفلة تعيش مع أب مزيف، يغتصبها ويجبرها على الدعارة، أن الشاب نفسه متورط بعلاقة جنسية معها.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن محكمة الاستئناف بدبي أيدت حكمًا أصدرته الجنايات بالسجن 15 عامًا بحق موظف آسيوي (الأب المزيف، 49 عامًا)، بعد إدانته باستغلال الطفلة المجني عليها، وإجبارها على ممارسة الدعارة، بعد أن جلبها من بلده بمستندات مزورة، وتلاعب في بياناتها، خاصة المتعلقة بالسن، مدعيًا أنه والدها.

ووجهت النيابة العامة للأب المتهم ارتكابه جريمة اتجار في البشر، وهتك عرض بالإكراه، إضافة إلى إدارة محل للدعارة، واستغلال نساء في ذلك، من بينهن متهمتان في القضية ذاتها.

وقالت المجني عليها إن المتهم الأول (الأب المزيف) أحضرها إلى الدولة باعتبارها ابنته، واستغلها جنسيًا طوال عام، كما أنه اغتصبها، وحين كانت ترفض ممارسة الجنس معه كان يعتدي عليها بالضرب بعصا خشبية، مبينة أنه اغتصبها قبل يوم واحد من إلقاء القبض عليه.

بدوره، قال شاهد من شرطة دبي إن المتهم الأول أقر بتشغيل الطفلة بالدعارة، لكنه أنكر اغتصابها، كما اعترفت المرأتان المتهمتان أنهما تمارسان الجنس بمقابل مالي، فيما ذكر الشاب (المبلغ) أنه على علاقة غير شرعية بالفتاة منذ نحو عام، وعرض عليها الزواج لإنقاذها من الدعارة، وتشاجر مع المتهم الأول بسبب سوء معاملته للطفلة، ثم أبلغ الشرطة عن ممارساته.