أردني يقتل ابن شقيقه البالغ خمس سنوات طعنًا

أقدم أردني، مساء يوم الخميس، على ارتكاب جريمة مروعة بحق ابن أخيه البالغ من العمر 5 سنوات حيث أرداه قتيلًا في منطقة البادية الشمالية في الأردن.

وبحسب بيان أصدرته مديرية الأمن العام في الأردن أن ”بلاغًا ورد لمديرية شرطة البادية الشمالية يفيد بوصول طفل يبلغ خمس سنوات من العمر للمستشفى متوفى“.

وأضاف البيان أن الفحوصات الأولية أظهرت تعرض الطفل لعدة طعنات مما أدى إلى وفاته“.

وأكد البيان أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن من قام بطعن الطفل هو عمه، موضحًا أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في القضية لكشف ملابساتها.

وأكد البيان أن الأجهزة المختصة بدأت عمليات البحث عن الجاني حيث تم تحديد مكان تواجده وقامت قوة أمنية بمداهمته وإلقاء القبض عليه استكمالا للإجراءات القانونية بحقه .