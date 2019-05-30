العثور على جثة فتاة عليها آثار ضرب في الكويت

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عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية على جثة لمواطنة في العقد الثاني من العمر داخل مسكن في منطقة العدان، عليها آثار للضرب والخنق حول الرقبة. وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوفاة مواطنة داخل منزل، فتوجهت إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية للجثة تبين أن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة، حيث توجد آثار…