العثور على جثة فتاة عليها آثار ضرب في الكويت

View this post on Instagram

عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية على جثة لمواطنة في العقد الثاني من العمر داخل مسكن في منطقة #العدان، عليها آثار للضرب والخنق حول الرقبة. وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوفاة مواطنة داخل منزل، فتوجهت إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية للجثة تبين أن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة، حيث توجد آثار ضرب وخنق حول الرقبة. وأضاف المصدر أنه ”تم انتداب الأدلة الجنائية والطب الشرعي لرفع الجثة وتكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الحادثة وأسبابها“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #الكويت #جرائم #قتل #عنف #حوادث #صور #news #kuwait #crime #trend