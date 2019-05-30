70 شكوى ”استغلال واعتداء جنسي“ ضد موظفين بالأمم المتحدة وشركاء لها

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، تلقّيها 70 شكوى في 3 أشهر، تضمنت اتهامات لموظفين تابعين لها وشركائها المنفذين بـ“الاستغلال والاعتداء الجنسي“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال حق: ”خلال الربع الأول من العام الجاري تلقت الأمم المتحدة 37 ادعاء بوقوع استغلال واعتداء جنسيين من أفراد بالأمم المتحدة، بمن فيهم مدنيون وآخرون يرتدون الزي الرسمي بعمليات حفظ السلام، بالإضافة إلى موظفي الوكالات والصناديق والبرامج“.

وأضاف: ”من بين الادعاءات، هناك 49 ضحية: 28 امرأة و11 فتاة، وصبي واحد، و7 إناث في أعمار غير معروفة، وشخص بالغ مجهول السنّ، وطفل واحد لا يعرف سنّه أيضًا“.

وتابع: ”أرجو منكم ملاحظة أنه لم يتم التحقق بالكامل من جميع الادعاءات المبلّغ عنها، والكثير منها في مراحل التقييم الأولي“.

واستدرك قوله: ”تم إثبات ادعاء واحد من خلال التحقيقات، وأحيل إلى الدولة العضو المنتمي إليها، وهناك 4 ادعاءات لم يتم إثباتها حتى الآن، و26 ادعاء في مراحل مختلفة من التحقيق، و6 قيد التقييم الأولي لتحديد ما إذا كانت هناك معلومات كافية للتحقيق فيه“.

وتلقت الأمم المتحدة أيضًا 33 شكوى أخرى تتعلق بموظفين من خارج الأمم المتحدة، يعملون كشركاء منفذين، وفق المصدر نفسه.

وشدد حق على ”أهمية تنفيذ استراتيجية الأمين العام لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين“.

ولفت إلى أنه ”في آذار/ مارس الماضي، أصدر الأمين العام أنطونيو غوتيريس تقريره لعام 2018، حول التدابير الخاصة بالحماية من الاستغلال الجنسي“.