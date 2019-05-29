تركيا تعتقل زعماء أكبر عصابة لتهريب البشر في أوروبا‎

قالت الشرطة التركية اليوم الأربعاء إنها اعتقلت زعماء ما وصفتها بأكبر عصابة لتهريب البشر في أوروبا والتي ساعدت آلاف المهاجرين غير الشرعيين على الوصول إلى أوروبا من الشرق الأوسط.

وقالت شرطة اسطنبول إنه جرى اعتقال 20 شخصًا منهم زعيم العصابة أكبر عمر توفيق في عمليات بأربعة أقاليم تركية بعد تحريات استمرت عاما كاملا.

وأضافت الشرطة أن هذه الشبكة ساعدت بصورة أساسية مواطنين أفغانا وعراقيين وسوريين على الوصول إلى بلدان أوروبية عن طريق تركيا سواء عبر البر أو البحر، مضيفة أن تلك الشبكة كانت تتعاون مع عصابات تهريب أخرى في أوكرانيا وإيطاليا واليونان.

وذكرت الشرطة في بيان أن عملياتها أسفرت عن اعتقال 569 مهاجرا غير شرعي ومصادرة ست سيارات وستة قوارب. وجنت هذه العصابة، ومعظم زعمائها من شمال العراق، نحو مليوني يورو سنويا في المتوسط.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الشرطة قواتها الخاصة وهي تقتحم مقر إقامة المشتبه بهم وتصادر هواتف ومواد مخدرة ومواد رقمية.

ووصل ما يربو على مليون مهاجر ولاجئ، كثير منهم فروا من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015. وكانت تركيا واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لرحلات المهاجرين الخطرة إلى أوروبا والتي لقي فيها آلاف منهم حتفهم.

وانخفضت الأعداد بشكل حاد في العام التالي عندما بدأت تركيا فرض مزيد من القيود على المهاجرين الذين يحاولون العبور من أراضيها إلى أوروبا، وذلك في مقابل مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي ووعد بتخفيف قيود منح التأشيرة للأتراك.