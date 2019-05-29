يحرق طفلته حية لإخفاء جريمة ضربها

أحرق رجل أوكراني ابنته، البالغة من العمر 5 سنوات، حية في المدفأة، لإخفاء جريمة ضربه لها وارتطام رأسها بالأرض وتسببه بفقدانها الوعي.

وذكرت الشرطة في مدينة زايتومير شمال غرب أوكرانيا أنها ألقت القبض على بافيل ماكارشوك (50 عامًا) واتهمته بقتل ابنته دارينا بإحراقها حية.

وقال مدير الشرطة ارتيم ليسوجور: ”قام الأب بدفع ابنته إلى الأرض ما أدى إلى ارتطام رأسها وفقدانها الوعي، وبعدها قرر إخفاء جريمته بإلقاء الطفلة داخل المدفأة“.

وأضاف أنه تم أيضًا القبض على زوجة ماكارشوك، البالغة من العمر 41 سنة، بتهمة الاشتراك في الجريمة، مبينًا أن الشرطة اكتشفت الجريمة بعد أن قام الزوجان بإلباس ابنهما (3 سنوات) ثياب الطفلة ليوهما رجال الشرطة أن الطفلة حية.

وأفادت صحيفة ”مترو“ البريطانية، أن دارينا كانت تعيش مع أسرة تبنتها وهي طفلة صغيرة قبل أن يتم تسليمها لوالدها الحقيقي قبل 3 أشهر من ارتكابه الجريمة.