عمدة طهران السابق يكشف سبب قتل زوجته

اعترف عمدة العاصمة الإيرانية السابق والقيادي في التيار الإصلاحي ”محمد علي نجفي“، الثلاثاء، بقتل زوجته الثانية، بعدما هددته بكشف أسراره.

وقال نجفي أمام المحكمة الجنائية في طهران: ”ميترا استاد، دخلت حياتي لتدميري وتدمير عائلتي، وهددتني بكشف أسراري، وكانت على وشك تنفيذ تهديداتها في لقاء صحافي مع جريدة همشهري (المواطن) التابعة لبلدية العاصمة طهران“.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”نجفي هرب إلى مدينة قم وسط البلاد معقل رجال الدين عندما أقدم على قتل زوجته في شقته بمنطقة سعادت آباد شمال العاصمة طهران“.

من جانبه، قال رئيس الشرطة الجنائية في طهران إن ”محمد علي نجفي سلّم نفسه لأحد مراكز الشرطة واعترف بقتل زوجته وسلّم السلاح الذي أطلق منه الرصاص“.

وانتخب محمد علي نجفي عمدة للعاصمة طهران في أغسطس /آب عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل/نيسان 2018، عازيًا ذلك لأسباب صحية.