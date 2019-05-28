مشاجرة وإطلاق نار في الكويت (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمشاجرة سمع فيها صوت إطلاق نار، ظهر فيه أحد الأشخاص قائلًا إن ضابط مباحث اعتدى على شاب منهم.
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة سمع فيها صوت إطلاق نار، ظهر فيه أحد الأشخاص قائلاً إن ضابط مباحث اعتدى على شاب منهم. . ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، اندلعت المشاجرة بين ضابط مباحث من قوة مباحث العاصمة وشرطي من قوة مباحث ميدان حولي، تخللها إطلاق أعيرة نارية كثيفة. . وبدأت الواقعة عندما شاهد شرطي المباحث الذي كان مكلفًا بتأمين حفلة تخرج أقامتها إحدى المدارس الأجنبية الخاصة في منطقة ميدان حولي، مجموعة من الطلاب يتسلقون سور المدرسة فأمسك بأحدهم، وعندما حاول إحالته الى المخفر الذي يبعد أمتارا قليلة عن المدرسة تدخل شخص عرف نفسه بأنه ضابط مباحث، وأن الحدث ابن عمه، وطالب الشرطي بتركه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي وإطلاق نار بين الطرفين. . #إرم_نيوز #الكويت #مشاجرة #ميدان_حولي #ضابط #شرطي #مباحث_حولي #شرطة #فيديو #فيديوهات #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends #kuwait #news
واشتكى الشخص المشارك في المشاجرة في بداية المقطع من أن ضابط مباحث يهدده قائلًا: ”هذا ضابط مباحث وأنا فرد قاعد يهددني يقلي انا ابن منور، والله لو انك ولد منو، خلك ريال وتكلم قدام الكاميرا“.
وقام بعدها شخص لم يظهر في الصورة بالتشويش على التصوير والاعتداء على من يقوم بالتصوير والذي بدا من صوته شاكيًا حين قال: ”ياخي انا اشسويت“.
وبدأ في المكان سماع صوت طلقات الأعيرة النارية التي كان يطلقها أحد الأشخاص، في حين تعالى الهرج والمرج في المكان وبدأ بعض الأفراد بالاشتباك مع آخرين، وسط دعوات بوقف إطلاق النار من بعضهم.
وذكرت حسابات كويتية، من جهتها، أن المشاجرة وقعت بين ضابط مباحث برتبة نقيب وضابط صف أمام مخفر ”ميدان حولي“ مساء أمس.
وطالب ناشطون وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري وعاجل في الواقعة وتوضيح حقيقة المقطع، الذي لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من تفاصيل ما جاء فيه، قبل بيان الداخلية الكويتية.