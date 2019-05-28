مشاجرة وإطلاق نار في الكويت (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمشاجرة سمع فيها صوت إطلاق نار، ظهر فيه أحد الأشخاص قائلًا إن ضابط مباحث اعتدى على شاب منهم.

واشتكى الشخص المشارك في المشاجرة في بداية المقطع من أن ضابط مباحث يهدده قائلًا: ”هذا ضابط مباحث وأنا فرد قاعد يهددني يقلي انا ابن منور، والله لو انك ولد منو، خلك ريال وتكلم قدام الكاميرا“.

وقام بعدها شخص لم يظهر في الصورة بالتشويش على التصوير والاعتداء على من يقوم بالتصوير والذي بدا من صوته شاكيًا حين قال: ”ياخي انا اشسويت“.

وبدأ في المكان سماع صوت طلقات الأعيرة النارية التي كان يطلقها أحد الأشخاص، في حين تعالى الهرج والمرج في المكان وبدأ بعض الأفراد بالاشتباك مع آخرين، وسط دعوات بوقف إطلاق النار من بعضهم.

وذكرت حسابات كويتية، من جهتها، أن المشاجرة وقعت بين ضابط مباحث برتبة نقيب وضابط صف أمام مخفر ”ميدان حولي“ مساء أمس.

وطالب ناشطون وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري وعاجل في الواقعة وتوضيح حقيقة المقطع، الذي لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من تفاصيل ما جاء فيه، قبل بيان الداخلية الكويتية.