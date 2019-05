مشاجرة وإطلاق نار في الكويت (فيديو)

View this post on Instagram

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة سمع فيها صوت إطلاق نار، ظهر فيه أحد الأشخاص قائلاً إن ضابط مباحث اعتدى على شاب منهم. . ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، اندلعت المشاجرة بين ضابط مباحث من قوة مباحث العاصمة وشرطي من قوة مباحث ميدان حولي، تخللها إطلاق أعيرة نارية كثيفة. . وبدأت الواقعة عندما شاهد شرطي المباحث الذي كان مكلفًا بتأمين حفلة تخرج أقامتها إحدى المدارس الأجنبية الخاصة في منطقة ميدان حولي، مجموعة من الطلاب يتسلقون سور المدرسة فأمسك بأحدهم، وعندما حاول إحالته الى المخفر الذي يبعد أمتارا قليلة عن المدرسة تدخل شخص عرف نفسه بأنه ضابط مباحث، وأن الحدث ابن عمه، وطالب الشرطي بتركه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي وإطلاق نار بين الطرفين. . #إرم_نيوز #الكويت #مشاجرة #ميدان_حولي #ضابط #شرطي #مباحث_حولي #شرطة #فيديو #فيديوهات #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends #kuwait #news