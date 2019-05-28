مسؤول إيراني سابق مقرب من روحاني يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الثلاثاء، أن رئيس بلدية العاصمة طهران السابق محمد علي نجفي، سلم نفسه لقوات الشرطة واعترف بقتل زوجته الثانية ”ميترا استاد“، المشهورة بـ“ميترا نجفي“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن مصدر بالشرطة قوله إن ”محمد علي نجفي اعترف بقتل زوجته الثانية ميترا استاد بسبب خلاف عائلي“.

وكان نجفي اختفى من منزله بعدما تحدثت مصادر عن هروبه نتيجة صدور أوامر اعتقال بحقه بتهمة قتل زوجته.

وكانت الشرطة الجنائية في العاصمة طهران أكدت في وقت سابق من الثلاثاء، أن زوجة نجفي ”ميترا استاد“ قُتلت بخمس طلقات نارية في منزلها ظهر اليوم.

ونجفي هو أحد القيادات السياسية الإصلاحية، وهو مقرب من الرئيس حسن روحاني.

واستقال نجفي من منصب العمدة في عام 2018، بعد أن انتقده متشددون على خلفية شريط فيديو يظهر أنه حضر عرضًا راقصًا لفتيات صغيرات في عرض مدرسي.