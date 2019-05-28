الأردن.. توقيف نائب سابق متهم بالقتل وحيازة المخدرات

أوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الثلاثاء، نائبًا سابقًا في البرلمان، بشبهة حيازة مواد يعتقد أنها مخدرة.

ويواجه النائب السابق أيضًا تهمتين أخريين هما القتل وحيازة أسلحة أوتوماتيكية، سيحول على إثرهما إلى مدعي عام الجنايات الكبرى.

وذكرت صحيفة ”الغد“ المحلية، أن ”إدارة مكافحة المخدرات أرسلت حبوبًا يعتقد أنها مخدرة ضبطت بحوزة النائب السابق في إحدى المناطق إلى المختبر الجنائي لمعرفة نوعيتها“.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء، اعتقال مطلوب بعد مداهمة وكر في منطقة سكنية بمحافظة البلقاء في الأردن، حيث جهزه للاختباء فيه وتنفيذ جرائمه، ومن بينها ضلوعه في عملية قتل وقعت في شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأضاف السرطاوي في بيان، أن ”قوة أمنية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك، داهمت الوكر فجرًا، وعثرت على المطلوب المصنف بالخطير، وكان معه 3 من أصحاب السوابق، ووجد بحوزتهم مسدس وسلاحان ناريان أوتوماتيكيان“.