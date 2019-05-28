الإمارات.. طلبت منه الصداقة فصفعها بـ“الحذاء“ على وجهها

عاقبت جنايات دبي في دولة الإمارات آسيويا (25 عامًا) بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن البلاد؛ على خلفية تسببه في إصابة صديقته، وهي آسيوية (21 عامًا)، بعاهة مستديمة عبارة عن فقدان جزئي للسمع، بعد أن صفعها بحذاء على وجهها.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، ذكرت التحقيقات أن المتهم تعرف إلى الطالبة عبر موقع التواصل ”فيسبوك“، قبل عام من الواقعة، وخلال فترة توطدت علاقتهما، وأحبها ورغب في الزواج منها.

وقالت المجني عليها، إنها طلبت من المتهم أن يظلا صديقين، لكنه أصر على التمادي في علاقته بها، ما دفعها إلى التوقف عن رؤيته أو الحديث معه.

وأضافت أنه أخذ في ملاحقتها والاتصال بها دائمًا، فقررت التوجه إلى منزله والتحدث مع والده بهذا الشأن، وحين أوقفت سيارتها وشرعت في المشي إلى المنزل، فوجئت به ينزل ويدفعها إلى المقعد الخلفي ويغلق الأبواب ويضربها، بعد أن خطف هاتفها من يدها، حين حاولت طلب المساعدة.

وأوضحت المجني عليها، أن المتهم ضربها بكلتا يديه وعضها في ذراعها اليمنى، ثم ضربها على خدها الأيمن بحذائه، فصرخت وقفزت إلى المقعد الأمامي ثم خرجت من السيارة، وحين عادت إلى منزلها أخبرت والدها الذي اصطحبها إلى الشرطة، وحرر بلاغًا بالواقعة.