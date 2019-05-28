إيران.. اغتيال زوجة عمدة طهران السابق برصاص مسلحين

اغتال مسلحون مجهولون ميترا نجفي الزوجة الثانية لعمدة العاصمة الإيرانية طهران محمد علي نجفي، والذي استقال من منصبه في 9 من نيسان/ أبريل 2018.

وقال محمد شهرياري، رئيس مكتب المدعي العام في طهران، اليوم الثلاثاء، لوسائل الإعلام الإيرانية، إن زوجة محمد علي نجفي، عمدة طهران السابق، قد تم اغتيالها، مضيفًا دون أن يذكر اسم الضحية: ”وفقًا للمعلومات الواردة، قُتلت الزوجة الثانية لنجفي، وهي امرأة شابة، في منزلها في حي سعادت آباد في طهران“.

بدوره، قال محمد علي نجفي، إن السلطات تجري تحقيقًًا في قضية اغتيال زوجته ميترا نجفي، مضيفًا: ”دعونا نحقق حتى تتضح الصورة، فيما إذا كانت قد انتحرت أو هناك شخص أو أشخاص متورطون بقتلها“.

وبعد ثماني أشهر من تولي محمد علي نجفي منصب عمدة العاصمة طهران، تم تقديم استقالته في نيسان/ أبريل 2018؛ بسبب ”مشاكل طبية“.

وبعدها نشرت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن زواجه الجديد من الشابة ”ميترا نجفي“، ويبلغ محمد علي نجفي من العمر 67 عامًا، وهو من حزب منفذي البناء، أحد الأحزاب الإصلاحية في إيران.

وفي سياق متصل، كشف موقع ”إنصاف نيوز“ المحلي، أنه اتصل أمس بالسيدة ”ميترا نجفي“ وكان من المقرر أن نجري معها اليوم الثلاثاء مقابلة صحفية كما كان مقررًا.