ثاني حادث خلال أيام.. شاب تونسي يقتل أمه طعنًا في صفاقس

شهدت مدينة صفاقس، بالجنوب التونسي، صباح اليوم الثلاثاء، جريمة قتل مروّعة، حيث أقدم شاب على قتل والدته باستعمال آلة حادة.

وأفادت مصادر أمنية لموقع ”إرم نيوز“ بأنّ ”خلافات عائلية“ تقف وراء ارتكاب الجريمة، فيما تولّت مصالح الأمن التونسي بمدينة صفاقس إلقاء القبض على الجاني.

وحدثت في تونس في الآونة الأخيرة جرائم فظيعة كان فيها القاتل والقتيل من عائلة واحدة، حيث أقدم شاب بمحافظة القيروان (وسط) قبل أيام على قتل والدته باستعمال آلة حادة وفقء عينيها، قبل أن يتوجه لأداء صلاة الجمعة، وكأنّ شيئًا لم يكن، وقد نجحت قوات الأمن في القبض عليه واعترف بما نُسب إليه.

واهتزت منطقة الطفالة التابعة لمحافظة سوسة الساحلية في تونس، السبت الماضي، على وقع جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محليّة.

وبحسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي الذي نشره موقع موسوعة قاعدة البيانات ”ناميبو“ فقد احتلت تونس المرتبة 10 عربيًا و53 دوليًا من مجموع 125 دولة في ارتفاع نسبة الجريمة للعام 2017، وتشمل الجريمة القتل والسطو والسرقة والاغتصاب.