وفاة رجل ابتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

توفي ياباني في الثانية والأربعين من العمر ابتلع 246 قرص كوكايين خلال تواجده على متن طائرة في رحلة من المكسيك إلى اليابان، وفق ما أعلنت السلطات المكسيكية.

وجاء في بيان صدر الأحد عن النيابة العامة في ولاية سونورا (شمال غرب المكسيك) أن هذا المهرّب انطلق من مطار بوغوتا في رحلة تتوقّف في مكسيكو قبل أن تتّجه إلى وجهتها النهائية في ناريتا (وسط اليابان).

واضطرت الطائرة إلى الهبوط صباح الجمعة في مطار هرموسيو عاصمة ولاية سونورا بسبب تدهور الوضع الصحي للراكب.

وأوضحت النيابة العامة في بيانها: ”تبيّن للطاقم أن أحد الركاب يعاني من اختلاجات، فطالب بهبوط الطائرة هبوطًا اضطراريا في هرموسيو“. وبعد هبوط الطائرة في المطار ليل الخميس الجمعة عند الساعة 2:25، أعلن ”الأطباء الموفدون إلى الموقع وفاة الراكب“.

وأظهر تشريح الجثة أن الوفاة ناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات مع وجود 246 قرص كوكايين في معدة الراكب.