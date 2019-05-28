في حادثة دراماتيكية.. اختطاف سيدة وابنتها في وضح النهار بالمكسيك (فيديو)

تعرضت سيدة مكسيكية وابنتها لعملية اختطاف في وضح النهار وسط الشارع العام، في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.

وبحسب ما أظهرت تسجيلات الفيديو، كانت الضحية البالغة من العمر 33 عامًا، تسير مع ابنتها وابنها في طريقهم إلى المدرسة في ولاية ”بويبلا“ شرق المكسيك، صباح الخميس الماضي، عندما خرج رجل من سيارته وحاول سحب الثلاثة إلى الداخل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، حاول أحد المارة التدخل ومنع الجريمة، عندما ظهر شريك المهاجم وساعده في السيطرة على الضحايا.

وتمكن الصبي من الإفلات من قبضة المختطفين، وسقط على الأرض، لكن المهاجمين تمكنا من ‘دخال المرأة وابنتها إلى السيارة، فيما هرعت شابة نحو الطفل المصدوم وأخذته إلى منزلها.

وبحسب الصحف المحلية، كانت واقعة الاختطاف جزءًا من ”مؤامرة“ أعدتها ”كارلا“ (29 عامًا) ابنة عم الضحية، والتي طالبت بمبلغ 5 ملايين بيزو، أي حوالي 262 ألف دولار، مقابل تحرير الضحيتين.

ولحسن الحظ، تمكنت السلطات من العثور على المرأة وابنتها وتحريرهما من قبضة المختطفين، بعد وقت قصير من اختطافهما.

كما اعتقلت الشرطة شريكي كارلا، المعروفين باسم ”إلياس“ (29 عامًا) و“روبين“ (29 عامًا)، وهما الآن في عهدة مكتب الوزارة العامة المسؤول عن قضايا الخطف البارزة.