معاقبة أردني شتم وزراء ومسؤولًا حكوميًا عبر ”فيسبوك“

أصدرت محكمة الصلح في العاصمة الأردنية عمّان، ظهر اليوم الإثنين، حكمها النهائي في دعوى جزائية ضد مواطن تهجم في صفحته عبر ”فيسبوك“، على نضال البطاينة رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردنية، ووزراء أردنيين.

وبحسب صحيفة السوسنة الأردنية، أمرت المحكمة بحق المواطن الذي لم يكشف عن اسمه، بعقوبتي سجنه لمدة ثلاثة شهور، ودفعه غرامة مالية تقدر بمبلغ 150 دولارًا.

وتوصلت المحكمة إلى حكم تجريمه، بعد ثبوت إدانة المتهجم، حيث تبيّن نشره في وقت سابق، في صفحته عبر فيسبوك، صورةً لمؤتمر صحفي، يجمع المسؤولين المعنيين، وعلق عليها بسيل من السب والشتائم بحقهم.

وتقدم آنذاك نضال البطاينة، بشكوى ضد المواطن، يتهمه فيها بالشتم والذم والتحقير بحقه، ويعد ذلك مخالفًا لقانون العقوبات الأردني، استنادًا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.