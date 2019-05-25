جريمة بشعة.. أب يقتل أطفاله الخمسة لسبب غريب (فيديو)

اعترف تيموثي جونز، من جنوب كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك ”أصواتًا“ دفعته لقتل أطفاله الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين عام واحد و8 سنوات.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية فإن آخر كلمات ابنته ميرا، التي تبلغ من العمر 8 سنوات كانت ”أبي أنا أحبك“، ولكن ذلك لم يردعه عن خنقها بدمٍ باردٍ.

وقتل تيموثي جونز، وهو مهندس كمبيوتر، أطفاله الخمسة: وهم ميرا 8 سنوات، إلياس 7 سنوات، نهتاهن 6 سنوات، جابريال سنتان، والصغيرة أبيجيل، التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا، ووضعهم في سيارته، وظل يقود بهم لمدة أسبوع كامل دون أن تكون لديه جهة محددة.

وكشف الأب القاتل عن خططه البشعة للتخلص من جثث أطفاله بتذويب أجسادهم أو تقطيعها إلى أشلاء صغيرة، وفي النهاية قرر دفن الجثث في منطقة ريفية جانب التل بالقرب من كامدن، ألاباما.

وتم القبض على الرجل في مقاطعة سميث، ميسيسيبي، أثناء القيادة وهو مخمور، وعثرت الشرطة على دلو فيه مواد كيميائية، وآثار دم، وملابس أطفال، ورائحة شنيعة وصفوها برائحة الموت.

وركز محامو المتهم على اتهامه بالجنون، حيث اعترف للشرطة أثناء التحقيقات أن هناك أصواتًا أجبرته على فعل ذلك، حيث تم تسجيل اعترفات لجونز وهو يقول:“أصوات كثيرة، لماذا لا تحرق الجثث؟: لماذا لا تقطّعها وتطعمها للخنازير؟“، وأن هذه الأصوات هي السبب وراء فعلته الشنيعة.

وبحسب ما نشره موقع ”فوكس نيوز“ فقد قتل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات، وبعدها تابع قتل أطفاله الواحد تلو الآخر.