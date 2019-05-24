محكمة سعودية تستعين بشاعر لشرح ألفاظ غامضة بين شاعرين متخاصمين

اضطرت المحكمة الجزائية في بريدة في المملكة العربية السعودية للاستعانة بخبير في الشعر الشعبي؛ لاستشارته في شرح أبيات قصائد تضمنت مفردات غامضة، وذلك على خلفية خصومة بين شاعرين.

وبحسب صحيفة ”الوطن“ المحلية، فإن المحكمة خاطبت النادي الأدبي في القصيم لندب خبير في الشعر الشعبي لإبداء الرأي في القضية.

وفي التفاصيل، فإن اثنين من الشعراء تسابّا عبر القصائد، وتلفظ كل منهما على الآخر بألفاظ بذيئة، وشهّر كل منهما بالآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم رفع كل واحد منهما دعوى خاصة ضد خصمه، وبدورها رفعت النيابة العامة دعوى عامة بحقهما.

وندب النادي الأدبي بالقصيم شاعرًٍا له تاريخ وخبرة في الشعر الشعبي، ليشرح الغموض الذي تضمنته معاني ومفردات القصائد، ومن المتوقع أن يصدر الخبير تقريره خلال الأيام المقبلة، ويسلمه للمحكمة، كي تصدر حكمها على ضوء شرحه لهذه القصائد.