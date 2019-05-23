ببث مباشر.. الكويت تبدأ أولى جلسات محاكمة فهد الرجعان (فيديو)

شهدت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، أول جلسة لمحاكمة فهد الرجعان، المتهم بواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مؤسسات القطاع العام، بعد أعوام من التحقيق فيها.

وتعتبر قضية الرجعان من أبرز قضايا الاختلاسات في البلد الخليجي، ووصلت إلى مئات الملايين من الدولارات اتهم فيها الرجل المقيم خارج الكويت.

وترافعت النيابة العامة من خلال ممثلها وكيل النيابة حمود الشامي عن الرجعان الذي غاب عن الجلسة، والتي تم بثها على الهواء مباشرة عبر تلفزيون ”الراي“ كسابقة قضائية شهدتها محاكم الكويت؛ لأهمية القضية وحجم الأموال المختلسة من مؤسسة عامة.

في المره الأولى ببث محاكمة «مصوره» .. وكيل النائب العام مترافعا في قضية #فهد_الرجعان: الدستور كفل للمواطنين التأمين والمؤونة الاجتماعية .. ومؤسسة التأمينات هي المعنية بذلك pic.twitter.com/dGEM0gpzli — الحقيقة (@ALHAKEA) May 23, 2019

وأوضح وكيل النيابة حمود الشامي حجم الاعتداءات على أموال المتقاعدين التي استولى عليها الرجعان، قائلًا: إن ”المدير العام السابق للتأمينات فهد الرجعان، باع الأمانة واستولى على أموال المتقاعدين وألحق بهم حسرات الحرمان“.

وأضاف الشامي أن الرجعان ”استولى على عمولات من عمله، وتم تحويلها إلى حساباته السرية على شكل 3 حوالات في سويسرا، بما يقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي“.

وقضت المحكمة بحجز القضية حتى تاريخ 27 حزيران/ يونيو المقبل للنطق بالحكم.

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 30 عامًا انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.

وتتشعب خيوط القضية المثيرة للجدل لتصل إلى خارج الكويت، في عدد من البنوك السويسرية والبريطانية، وكان القضاء السويسري أصدر مطلع العام 2015 حكمًا يسمح بالكشف عن 15 حسابًا مصرفيًا للرجعان في بنكين اثنين فقط، إذ وصلت قيمة المبالغ التي تم حجزها إلى 100 مليون دولار.

يذكر أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، وهي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين على أن تتحمل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانًا إلى 95%.