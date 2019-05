مصري يقتل زوجة رب عمله من أجل 40 دولارًا

View this post on Instagram

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جريمة قتل زوجة صاحب ”محل“ على يد أحد العاملين لديه بهدف السرقة في منطقة عين شمس بالقاهرة. . . وفي التفاصيل، كانت البداية بتلقي أحد أقسام الشرطة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها. . . وبتكثيف البحث تبين أن الجثة تعود لربة منزل، عمرها 59 عامًا، وجدت مقتولة داخل شقتها السكنية ومصابة بجرح طعني بالظهر وبجوارها سكين مغطى بالدماء. . . وبسؤال زوجها ”صاحب محل عصائر 80 عامًا“ ، قال إنه تلقى اتصالًا من عامل بالمحل ملكه، أبلغه بأن زوجته اتصلت به وطلبت منه الحضور لتوصيل بعض المرطبات لمحل عمله، ولدى وصوله وبالطرق على الباب لم تستجب، فحضر الزوج وبفتح باب الشقة فوجئ بجثتها ملقاة على الأرض وسرقة عدد 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 700 جنيه ”٤٠ دولارًا“. . . وكشفت التحريات أن مرتكب الجريمة عامل آخر يعمل لدى زوج المجني عليها 30 عامًا، ووجد مصابًا بخدوش باليد والوجه والرقبة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه. #إرم_نيوز #مصر #egypt #القاهرة #cairo #صورة #photo #أخبار #جرائم #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trends #قتل #زوجة #امرأة #دولار #سرقة #woman #killing