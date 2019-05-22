مصريون بالكويت يعتدون على ضابط ويضربونه بسبب مخالفة مرورية

أقدم 3 مصريون في دولة الكويت على الاعتداء على ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب وإهانته، لاعتراضهم على قيامه بتحرير مخالفة مرورية بحق أحدهم، لإغلاقه الطريق على شخص من جنسيته.

ووفق صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن مصريًّا تقدم ببلاغ إلى الشرطة ذكر فيه أنه غير قادر على الذهاب إلى عمله بسبب وجود سيارة أغلقت على سيارته، فانتقل ضابط برتبة نقيب إلى المكان للتعامل مع البلاغ، ولدى قيامه بتحرير المخالفة حضر صاحب المركبة الذي اتضح أنه مصري مع اثنين من جنسيته، وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين الضابط بدعوى ”أن الأمر لا يستحق أن تسجل عليه مخالفة“.

لكن الضابط أصر على تقييد المخالفة؛ ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين المصريين المعترضين تطورت إلى دفع الضابط بأيديهم وضربه والإساءة إليه بألفاظ نابية.

فطلب الضابط قوة إسناد للسيطرة على الوافدين الثلاثة، والتي توجهت بدورها للمكان، وتم ضبط المصريين واقتيادهم إلى المخفر، حيث قدم الضابط تقريرًا طبيًّا، وسُجلت قضية جنحة أحيلت إلى التحقيق، لكشف ملابسات الواقعة.