في جريمة بشعة.. اغتصاب باكستانية أمام طفليها ورشها بحامض كيميائي

تعرضت سيدة باكستانية لجريمة اغتصاب بشعة أمام طفليها، في بلدة ”فاتحبور“ بمدينة بنجاب.
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تعرضت سيدة باكستانية لجريمة اغتصاب بشعة أمام طفليها، في بلدة ”فاتحبور“ بمدينة بنجاب. . وقالت الشرطة، إن السيدة البالغة 32 عامًا تعرضت للاغتصاب الجماعي تحت تهديد السلاح في منزلها. . وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هاجم ملثمون السيدة ورشوا حامضًا كيميائيًا فوق ظهرها وذراعيها وساقيها وقطعوا شعرها وهربوا. . #إرم_نيوز #اغتصاب #سيدة #باكستان #اغتصاب_جماعي #سلاح #أطفال #جرائم #منوعات #أخبار #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #pakistan #news#trends
وقالت الشرطة: إن السيدة البالغة 32 عامًا تعرضت للاغتصاب الجماعي تحت تهديد السلاح في منزلها.
وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، هاجم ملثمون السيدة ورشوا حامضًا كيميائيًا فوق ظهرها وذراعيها وساقيها وقطعوا شعرها وهربوا.
وذكرت جريدة ”داون“ أنه تم نقلها إلى المستشفى، وهي الآن في حالة مستقرة بعد تلقيها العناية الطبية.
وذكر الضابط المسؤول عن التحقيق أنه تم جمع البصمات من مكان الحادث للتوصل إلى الجناة.