في جريمة بشعة.. اغتصاب باكستانية أمام طفليها ورشها بحامض كيميائي

View this post on Instagram

تعرضت سيدة باكستانية لجريمة اغتصاب بشعة أمام طفليها، في بلدة ”فاتحبور“ بمدينة بنجاب. . وقالت الشرطة، إن السيدة البالغة 32 عامًا تعرضت للاغتصاب الجماعي تحت تهديد السلاح في منزلها. . وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هاجم ملثمون السيدة ورشوا حامضًا كيميائيًا فوق ظهرها وذراعيها وساقيها وقطعوا شعرها وهربوا. . #إرم_نيوز #اغتصاب #سيدة #باكستان #اغتصاب_جماعي #سلاح #أطفال #جرائم #منوعات #أخبار #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #pakistan #news#trends