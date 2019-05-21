في جريمة بشعة.. اغتصاب باكستانية أمام طفليها ورشها بحامض كيميائي

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تعرضت سيدة باكستانية لجريمة اغتصاب بشعة أمام طفليها، في بلدة ”فاتحبور“ بمدينة بنجاب. View this post on Instagram تعرضت سيدة باكستانية لجريمة اغتصاب بشعة أمام طفليها، في بلدة ”فاتحبور“ بمدينة بنجاب. . وقالت الشرطة، إن السيدة البالغة 32 عامًا تعرضت للاغتصاب الجماعي تحت تهديد السلاح في منزلها. . وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هاجم ملثمون…