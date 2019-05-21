حاول خطف طفل من الشارع.. شاهد ماذا حلّ به (فيديو)

كشف فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اختطاف رجل صيني لطفل في الثالثة من عمره، في وضح النهار بأحد شوارع جنوب شرق الصين.

ويُظهر الفيديو لحظة اختطاف الرجل الذي يُعرف باسم ”ليو“ ويبلغ من العمر 30 عامًا، للطفل في وضح النهار بمدينة ”دونغ غوان“ يوم السبت.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تمكنت عائلة الطفل والسكان المحليون من إحباط محاولة المجرم والسيطرة عليه قبل أن تعتقله الشرطة.

والغريب في الأمر، أن الفيديو يكشف الرجل وهو يستهدف الأخ الأكبر للطفل خارج إحدى المتاجر، قبل أن يستهدف الطفل ويحمله ويهرب.

وسرعان ما ركض شقيق الطفل وراء الرجل، وبعد فترة وجيزة، تمكنت مجموعة من السكان المحليين بتقييده وضربه وهو على الأرض.

وقال أحد شهود العيان: ”الطفل معروف في المنطقة، وكان يبكي بشدة، فركضوا وراء الرجل وأوقفوه“.

وكشفت تقارير الشرطة أنه قبل الواقعة كان ”ليو“ هاربًا من عائلته بعد الدخول في جدال معهم، كما كشفت أنه غير مستقر عاطفيًا، بالإضافة إلى الاشتباه في إصابته بتخلف عقلي.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الشرطة أن ليس لدى ”ليو“ سجل جنائي ولم يتم تشخيص إصابته بمرض عقلي، ولا يزال محتجزًا حاليًا، بينما لا تزال التحقيقات جارية.

وتجدر الإشارة إلى أن اختطاف الأطفال والاتجار بهم، يعد مشكلة خطيرة شائعة في الصين، حيث يتم خطف حوالي 70 ألف طفل كل عام، بهدف استغلالهم في العمل القسري أو التبني أو الدعارة.

وتنتشر الدعوات بتشديد عقوبة خطف الأطفال والاتجار بهم، حيث لا يواجه المدانون بالاتجار بالبشر في الصين أكثر من ثلاث سنوات سجنًا.