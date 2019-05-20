القضاء السويدي يصدر مذكرة اعتقال بحق جوليان أسانج بتهمة الاغتصاب

أصدر القضاء السويدي، الاثنين، مذكرة اعتقال بحق مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، ضمن تحقيق من جانب السلطات في قضية اغتصاب.

وقالت إيفا ماري بيرسون، نائبة مدير النيابة العامة في السويد: ”أصدرت مذكرة للمحكمة المحلية تطالب باعتقال أسانج غيابيًا ليواجه اتهامات بالاغتصاب“، بحسب ما نقلت قناة ”إس تي في“ المحلية.

وأضافت: ”إذا قررت المحكمة اعتقاله، سأقوم بإصدار مذكرة اعتقال أوروبية تطالب بتسليمه إلى السويد“.

يشار إلى أن أسانج موجود حاليًا في سجن بيلمارش في لندن، حيث يقضي حكمًا بالسجن 50 أسبوعًا في بريطانيا لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة، وذلك بعد أن تم سحب حق اللجوء منه لسفارة الإكوادور ببريطانيا.

وسبق أن وجه الادعاء العام في السويد اتهامات ضد المواطن الأسترالي جوليان أسانج بعد زيارته للبلاد في 2010، قبل أن تسقط تلك الدعوى بالتقادم بعد لجوئه إلى سفارة الإكوادور منذ نحو 7 أعوام.

وبجانب اتهامات الاغتصاب في السويد، تطالب الولايات المتحدة بريطانيا بتسليم أسانج إليها بسبب اتهامه بنشر مواد عسكرية ودبلوماسية سرية في 2010.

ويواجه أسانج تهمًا بالتآمر لارتكاب جريمة اقتحام أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة والمشاركة بأكبر عملية تسريب لأسرار حكومية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى سجنه نحو 5 سنوات، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.