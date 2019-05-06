إثيوبي يقتل سعوديًا دهسًا وطعنًا (فيديو وصور)

عمد وافد من الجنسية الإثيوبية في محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية، إلى قتل مواطن دهسًا وطعنًا، يوم السبت.

ووفق موقع ”العربية نت“، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الإثيوبي، بعد العثور عليه مختبئًا في شاحنة قرب موقع الحادث، وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة القبض على الإثيوبي.

كما أظهرت صور متداولة السيارة ”جيب شاص“ التي استخدمها الإثيوبي لدهس المواطن، وتحت عجلاتها كان المواطن ملقى بعد دهسه وطعنه.

وقال أحد المقربين من المواطن المقتول، إن العامل الإثيوبي كان يرعى الغنم لدى المجني عليه، وقام بطعن ودهس المجني عليه بالسيارة، مبينًا أن المجني عليه في العقد السابع من العمر.

وأكد أن العامل الإثيوبي كان يأخد حقوقه بانتظام، ومن غير المعروف أسباب جريمته.

فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وفتحت تحقيقًا لكشف ملابساتها.