شابة تقفز من الطابق التاسع هربًا من الاغتصاب

فضلت شابة الموت على تعرضها للاغتصاب، بعد أن تعرضت لاعتداء من قبل عامل في العاصمة المصرية القاهرة. . وتبين أن الفتاة ألقت بنفسها بعد أن حاول أحد العمال اغتصابها داخل الشقة التي تقيم بها، ولم تجد سوى القفز من الشرفة للهروب منه.