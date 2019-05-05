مباحث الكويت تضبط رامي العصير من جسر جابر الأحمد

ضبط رجال المباحث في الكويت، المواطن الذي قام برمي العصير من أعلى جسر جابر الأحمد بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إن ”الشخص المضبوط مواطن، وقد جرى ضبطه وإحضاره من قبل «مباحث حولي» وتم تحرير مخالفة بحقه من قبل شرطة البيئة؛ وذلك بناءً على تعليمات وكيل النائب العام المناوب“.

وأضاف المصدر أنه جرى حجز المواطن لحين عرضه على النيابة المختصة وتسجيل قضية، وذلك بعد ما أثاره تصرف المواطن من استياء وجدل بين النشطاء عقب قيامه برمي علبة العصير من أعلى جسر جابر الأحمد الذي جرى تدشينه قبل أيام.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد افتتح قبل أيام الجسر الذي يعتبر أحد أطول الجسور في العالم بطول يبلغ 36 كيلومترًا فوق البحر، ورغم أهميته في البلاد وتميزه على المستوى العالمي إلا أنه لم يسلم من الجدل عقب تداول مقاطع مختلفة لرمي القمامة والعصير وبعض التصرفات التي أثارت استياءً في البلاد.