الكويت.. إخلاء سبيل المتهمة الروسية لازريفا وسعيد دشتي بكفالة 20 مليون دينار

قررت محكمة الاستئناف الكويتية إخلاء سبيل المتهمة الروسية لازريفا وسعيد دشتي، بكفالة 20 مليون دينار لكل منهما، مع منعهما من السفر في قضية شركة ”kGL “ .

وحددت المحكمة، وفق ما أوردته صحيفة القبس، جلسة 9 حزيران/يونيو المقبل للمرافعة.

وكانت السلطات الكويتية قد اعتقلت المتهمين في هذه القضية وأحالتهم إلى التحقيق بتهمة ”اختلاس أموال عامة“، بعد دعوى رفعها مسبقًا مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف الصباح ضد شركة ”كي جي ال“.

يذكر أن مؤسسة الموانئ الكويتية أصدرت في كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرارًا إداريًا بإدراج شركة ”كي جي ال“ وشركاتها التابعة ضمن القائمة السوداء، وحظر التعامل معها ومنعها الاشتراك بالمناقصات أو العقود الاستشارية.