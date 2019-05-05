سقوط أكبر شبكة إلكترونية للتجارة السوداء في ألمانيا

ألقت الشرطة الأوروبية ”يوروبول“ القبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الألمانية وهم المسؤولون عن إدارة سوق ”وول ستريت ماركت“ الإلكتروني، والذي يعتبر ثاني أكبر سوق لبيع الممنوعات في شبكة الانترنت السوداء Dark Web، كما تمت مصادرة جميع خوادم المنصة.

وصادرت الشرطة الأوروبية 550 ألف يورو، أي حوالي 615 ألف دولار، إلى جانب كم ضخم من عملات البيتكوين والمونيرو المشفرة والتي تقدر بملايين العملات.

وتأتي عمليات الاعتقال الموسعة كجزء من عمليات تحمل اسم ”Dark Web Team“ التابعة لشرطة يوروبول، حيث تزامنت مع عدد من عمليات الاعتقال من جانب الشرطة الألمانية والسلطات القضائية الفنلندية لأعضاء يديرون سوق أسود إلكتروني يحمل اسم Silkkitie إلى جانب إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات.

ويصل عدد مستخدمي سوق ”وول ستريت ماركت“ إلى 1.15 مليون مستخدم و5400 مروّج للمواد المخدرة والبرمجيات الخبيثة والمواد غير القانونية الأخرى، إلى جانب أن مؤسسيه كانوا يحضرون للقيام بخدعة كبرى للخروج من السوق تمامًا، عبر جمع أموال البائعين وتهديد المستخدمين بكشف هوياتهم مقابل الحصول على أموال فدية ضخمة في صورة عملات مشفرة منعًا لتتبعها.