الحبس 7 سنوات لشاب مصري هتك عرض سائحة روسية بالقوة أمام المارة

عاقبت محكمة مصرية اليوم السبت، عاطلًا عن العمل بالحبس 7 سنوات لقيامه بالاعتداء الجنسي على سائحة روسية وهتك عرضها بالقوة في مدينة شرم الشيخ شرق البلاد.

وأصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار معوض محمد محمود اليوم، حكمها بحبس عاطل 7 سنوات لقيامه بهتك عرض إحدى السائحات بالقوة في الطريق العام وإحداث العديد من الإصابات بها.

وترجع أحداث الواقعة، إلى الثالث من شهر حزيران/يوليو الماضي، عندما قام المتهم ”طه.ر.ع.ع“ البالغ من العمر 25 سنة، عاطل عن العمل، ومقيم في بنى سويف، جنوب القاهرة، بهتك عرض مارينا كليوشنكوفا، تبلغ من العمر 33 سنة، روسية الجنسية.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث، فإن المتهم عندما شاهد السائحة تسير بمفردها في أحد الشوارع الجانبية بشرم الشيخ في ساعة متأخرة من الليل اعترض طريقها، وحاولت الهروب منه إلا أنه هجم عليها وطرحها أرضًا وأصابها برأسها نتيجة ارتطامها بالأسفلت، وقام بنزع ملابسها بالقوة واعتدى عليها جنسيًا وسط صراخ المجني عليها.

وأوضحت التحقيقات، أنه أثناء مرور بعض المارة سمعوا صراخ السائحة وتجمعوا على الفور، وتمكنوا من ضبط المتهم وإبلاغ شرطة السياحة بالواقعة التى حضرت، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأحالت شرطة السياحة، المتهم إلى قسم أول شرم الشيخ، وقيد المحضر برقم 5637 لسنة 2018 جنح أول شرم الشيخ، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا، وتم التجديد للمتهم 15 يومًا.

وتمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت القضية برقم 271 لسنة 2018 جنوب سيناء، وفي جلسة اليوم أصدرت حكمها المتقدم بالحبس 7 سنوات.