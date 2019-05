الحبس 7 سنوات لشاب مصري هتك عرض سائحة روسية بالقوة أمام المارة

View this post on Instagram

محكمة مصرية تعاقب عاطلًا عن العمل بالحبس 7 سنوات لقيامه بالاعتداء الجنسي على سائحة روسية وهتك عرضها بالقوة في الطريق العام بمدينة شرم الشيخ شرق البلاد.