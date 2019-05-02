القبض على 5 متهمين بالسطو على ممتلكات رئيس حزب الغد في مصر

ألقت قوات الأمن في مصر، اليوم الخميس، القبض على 5 متهمين بالسطو على ممتلكات وأراضي المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب الغد، بعد أن تضمنت التحريات والمعاينة تحديد هويتهم.

وقالت مصادر أمنية، إن رجال الأمن والبحث الجنائي تمكنوا من تحديد هوية بعض المتهمين، حيث تم القبض على 5 منهم خلال الساعات الماضية، بعد الاستماع لحارس الأرض الذي تعرض للاعتداء أثناء السطو على الممتلكات.

وبدأت القضية أول أمس، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة إمبابة من المرشح الرئاسي السابق، يفيد باقتحام مجهولين للأرض الخاصة به، وقيامهم بتهديد حارس الأرض بسلاح ناري والاستيلاء على مواد محجرية.

وانتقلت على الفور قوة من رجال البحث الجنائي لمقر الواقعة؛ للمعاينة، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم التحفظ على حارس الأرض لسؤاله بشأن الواقعة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بكشف تفاصيل وملابسات الواقعة وضبط المتهمين.