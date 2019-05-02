دبي.. قتل شخصًا بريئًا ليحقق أمنيته في دخول السجن

برر عامل آسيوي (27 عامًا) قتله زميله في العمل خنقًا بمنديل، برغبته البقاء في السجن في الإمارات، كي لا يعود إلى موطنه.

وقتل المتهم، زميله، دون وجود أي عداوة بينهما، مبينًا أنه كان يرغب في يوم الواقعة بارتكاب أي جريمة، تحول بينه وبين العودة إلى موطنه، وتدخله السجن مدة طويلة، بذريعة أن لديه خلافات في موطنه، وأنه تلقى تهديدات من شقيقه الذي كان مصرًا على عودته.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن العامل – الذي يعمل في دبي – نفذ جريمته في وقت استراحة العمال في منزل تحت الإنشاء، حيث اختار عاملًا كبيرًا في السن، كان نائمًا لوحده في إحدى الغرف، ليضمن عدم مقاومته له أثناء اعتدائه عليه، فجثم فوقه، وخنقه بقطعة قماش كانت ملفوفة حول عنقه، وظل ضاغطًا عليها، ليضمن موته، حتى فارق المجني عليه الحياة.

وأقر الجاني لدى استجوابه من قبل الشرطة التي حضرت للموقع، بأنه ”قتل المجني عليه أثناء نومه في وقت الاستراحة خنقًا بالمنديل، وأن سبب قتله له هو أنه يريد ارتكاب أي جريمة تدخله السجن، كونه يرغب بالبقاء في الدولة، ولا يريد العودة إلى موطنه، بحجة أن أحد الأشخاص صوره وهو عار من الملابس، وأرسل التسجيل إلى شقيقه الذي كان يهدده ويطلب منه العودة إلى بلده، فخاف من شقيقه وقرر ارتكاب أي جريمة تدخله السجن حتى يبقى هنا في الدولة، وهو ما فعله“.