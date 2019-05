دبي.. قتل شخصًا بريئًا ليحقق أمنيته في دخول السجن

View this post on Instagram

أحيل عامل آسيوي يبلغ من العمر 27 عاماً، إلى محكمة الجنايات في دبي، بعد أن أقدم على قتل زميله شنقاً بمنديل، دون وجود عداوة أو خلافات شخصية بينهما، بالإمارات. وبرّر الجاني فعلته قائلا:" ارتكبت جريمة القتل، حتى أدخل السجن بالإمارات ولا أعود إلى موطني." وتكمن دوافع المجرم حسب زعمه أنه مستعد لارتكاب أي جريمة تؤدي إلى دخوله السجن لمدة طويلة، مما يبعد فكرة عودته إلى موطنه بذريعة أن لديه خلافات فيه.