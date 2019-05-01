قتل أخته وحاول ذبح أمه لطرد الجن

أقدم شاب في مدينة القنيطرة بالمغرب على قتل اخته التي تبلغ من العمر 5 سنوات، فيما حاول قتل والدته، بدعوى تخليص جسديهما من الجن الذي يسكنه.

وفق صحيفة ”المساء“ المغربية، فإن الأم وصلت إلى مركز الأمن بقرية ”مولاي بوسلهام“ وهي في حالة خوف شديد ويظهر على وجهها آثار ضرب مبرح، حيث طلبت من القوات الأمنية إنقاذ طفلتها وتخليصها من بين يدي ابنها الأكبر، الذي يضربها بدعوى تخليصها من الجن.

وأوضحت الأم بأن ابنها حاول ضربها هي، لكنها تمكنت من الفرار وتوجهت لتبلغ عنه.

وحضر رجال الشرطة إلى سكن العائلة، وتمكنوا بصعوبة من اعتقال الشاب البالغ من العمر 20 عاما، حيث قاومهم بقوة ووصفهم بـ“الشياطين“.

وكشفت التحقيقات بأن المتهم اعتنق خلال الشهور الأخيرة ”التشدد الديني“، الأمر الذي جعل تصرفاته عنيفة، فيما ادعى انه كان يحاول تخليص جسد أخته من جني الذي يسكنها مستعملا سلاحا ابيضا.

وذكر المتهم بأن استمر في ضرب الضحية حتى بعد موتها لإخراج الأرواح الشريرة، فيما قرر القيام بالأمر نفسه معه والدته التي تعاني من المس أيضا حسب اعتقاده.

ووجه النائب العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بمحاكمة المتهم، والإبقاء عليه رهن الاعتقال ”نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرفه، وللظروف المحيطة بارتكابها ولعدم توفره على ضمانات الحضور“.