كويتية تتفاجأ بشاب يلاحقها لترقيمها ثم يعتدي عليها

تكثف الأجهزة الأمنية في دولة الكويت جهودها للوصول إلى هوية شاب عمد إلى تحريض فتاة على الفسق، وحين صدته اعتدى عليها بالضرب.

ولم تتمكن الفتاة من معرفة رقم لوحة السيارة التي كان يقودها الشاب، مكتفية بالقول إن السيارة رباعية الدفع، حسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وقدمت الفتاة بلاغًا لمركز الشرطة أفادت فيه بأنها رصدت شابًّا يقوم بملاحقتها خلال سيرها بسيارتها أثناء توجهها إلى زيارة إحدى قريباتها في المستشفى.

وقالت إنها حينما خرجت وجدت الشاب لا يزال ينتظرها مقابل سيارتها معيقًا حركتها، وحينما طلبت منه الانصراف إلى حال سبيله حاول ترقيمها فرفضت فقام بضربها وفرّ إلى جهة غير معلومة.