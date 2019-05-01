موعد الإفراج عن الكويتي خالد نقا العازمي

أعلن خالد رفاعي، رئيس حملة جمع التبرعات في قضية دفع دية قاتل الإعلامية الكويتية هداية سلطان، خالد نقا العازمي، إن ”خالد نقا سيكون بين أفراد عائلته وإخوانه يوم الأحد المقبل، وذلك بعد تسليم مبلغ الدية وإنهاء الإجراءات الإدارية لوزارتي العدل والداخلية“.

وكانت قبيلة العوازم قد أغلقت باب التبرع بعد اكتمال مبلغ الدية المحدد بـ10 ملايين دينار (33 مليون دولار) لأهل الراحلة هداية سلطان للتنازل عن العقوبة، وبعد مرور 19 سنة على سجن خالد العازمي.

وبدأت الحملة بعد الدعوة لجمع التبرعات لدفع دية الإعلامية الراحلة السلطان، بعد التوافق مع ورثتها والتسامح معهم وترضيتهم بدفع الدية، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان إلى شهر آذار/ مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطًا في الشرطة الكويتية، والذي اعترف بقتله الإعلامية بسبب مقال نشرته في مجلة ”المجالس“ التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها القاتل.