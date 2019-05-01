القاضي العراقي الحاكم كوران ينتحر على الهواء مباشرة (فيديو)

أطلق قاض عراقي في وقت متأخر من ليلة أمس النار على نفسه في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، في محافظة ”دهوك“ بإقليم كردستان شمالي العراق.

وظهر القاضي -يُدعى، الحاكم كوران- في بث على ”فيس بوك“ وهو يتحدث عن استقلال كردستان وإنشاء الدولة الكردية، ليصوّب بندقيته على بطنه ويطلق الرصاص، فيما قام مواطنون قريبون من الحادث بنقله إلى المستشفى.

قاضي يطلق النار على نفسه في بث مباشر افاد مصدر امني، مساء الثلاثاء، بأن قاضيا اطلق النار على نفسه عبر بث مباشر وحي على موقع فيسبوك في محافظة دهوك.وقال المصدر إن القاضي ويدعى الحاكم كوران اطلق، مساء الثلاثاء، النار على نفسه في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، ما اسفر عن اصابته بجروح بليغة، نقل على اثرها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".واشار المصدر الى ان الحاكم كوران قد عبر عن استيائه من سياسة الاحزاب الكردية من خلال الانتحار علنا عبر موقع فيسبوك.يذكر ان هذا الحاكم قد إنتقل للعيش في جبال محافظة دهوك بعد إجراء الاستفتاء في الاقليم ايلول 2017، وتعهد بعدم العودة الى المدينة إلا بعد إعلان استقلال كردستان، وكان ذلك سبب شهرته بين الناس#تجمّع_أهالي_المثنى تم النشر بواسطة ‏تجمع اهالي المثنى‏ في الثلاثاء، ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وقالت شرطة محافظة دهوك إن القاضي صبحي عبدالليي فارق الحياة، وذلك بعد إطلاق النار على نفسه مساء أمس.

وذكرت الشرطة في بيان إن ”صبحي عبدالليي“ الملقب بـ“حاكم گوران“ فارق الحياة في مستشفى ”تنگاڤیا“ في قضاء عقرة متأثرًا بجروحه.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن كوران انتقل للعيش في جبال محافظة دهوك بعد إجراء اقليم كردستان استفتاء الانفصال في أيلول 2017، وتعهد بعدم العودة الى المدينة إلا بعد إعلان استقلال كردستان.

وظهر كوران في بث على ”فيس بوك“ وهو يتحدث عن استقلال الاقليم وإنشاء الدولة الكردية، ليصوّب بندقيته على بطنه ويطلق الرصاص، فيما قام مواطنون قريبون من الحادث بنقله إلى المستشفى، لكنه توفى اليوم الاربعاء.

وخلال البث المباشر عبّر ”كوران“ عن استيائه من الخلافات بين الأحزاب الكردية، وكان يعلق خلفه خلال البث المباشر، لافتة كتب عليها (وحدة الصف – الاصلاح – الاستقلال).

وتصاعدت مؤخرًا حالات الانتحار في العراق، وسلجت الأجهزة المختصة انتحار عدد من الشباب خلال الأيام الماضية.