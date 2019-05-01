كويتية تتهم 4 عسكريين بحجز حريتها بالقوة وتحريضها على الفسق

فتحت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت تحقيقًا بعد اتهام مواطنة أربعينية مطلوبة للتنفيذ المدني 4 أشخاص يعملون في وزارة الداخلية بحبس حريتها في نقطة أمنية، واستخدام القسوة معها، وتحريضها على الفسق.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، قالت المواطنة إن العسكريين الذين اتخذوا الإجراءات القانونية بحقها، وأخلوا سبيلها لاحقًا، أوقفوها في نقطة أمنية قرب أحد المتنزهات، ودققوا على هويتها، ولما تبين لهم أنها مطلوبة قسوا عليها وحبسوا حريتها عدة ساعات، وقام اثنان منهم بتحريضها على الفسق.

فيما استدعت الأجهزة الأمنية العسكريين الأربعة للاستماع إلى أقوالهم في التهم المنسوبة إليهم.